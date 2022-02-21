https://ria.ru/20220221/diplomatiya-1773979179.html

Джонсон: Путин готов искать дипломатическое решение украинского кризиса

Джонсон: Путин готов искать дипломатическое решение украинского кризиса - РИА Новости, 21.02.2022

Джонсон: Путин готов искать дипломатическое решение украинского кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин готов участвовать в поиске дипломатического решения украинского... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T01:48

2022-02-21T01:48

2022-02-21T01:48

в мире

великобритания

борис джонсон

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нато

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ЛОНДОН, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин готов участвовать в поиске дипломатического решения украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Так глава британского правительства оценил беседу Путина с Макроном.Накануне лидеры России и Франции провели телефонный разговор по инициативе Парижа. По информации французских СМИ, он продлился 1 час 45 минут. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника, Путин подтвердил Макрону намерение вывести войска из Белоруссии после военных учений. Кроме того, по президенты условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние месяцы западные государства также выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, великобритания, борис джонсон, россия, франция, минские соглашения, нато, украина, владимир путин, эммануэль макрон