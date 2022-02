https://ria.ru/20220221/dialog-1773978095.html

Полянский: Москва оценит, если Париж убедит Киев начать диалог с ДНР и ЛНР

Полянский: Москва оценит, если Париж убедит Киев начать диалог с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Полянский: Москва оценит, если Париж убедит Киев начать диалог с ДНР и ЛНР

Москва будет рада, если Франции удастся убедить Киев вступить в прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире шоу... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T01:29

2022-02-21T01:29

2022-02-21T01:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 21 фев — РИА Новости. Москва будет рада, если Франции удастся убедить Киев вступить в прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире шоу The mother of all talk shows на радио Sputnik.По его словам, если "французские коллеги смогут повлиять на умы украинского истеблишмента и убедить их в том, что они должны соблюдать минские соглашения и они не должны открывать огонь по мирному населению в Донбассе – это можно будет только приветствовать".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/peregovory-1773933964.html

донецкая народная республика

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, оон, дмитрий полянский