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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/bolnichnye-1774057563.html
Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта
Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта - РИА Новости, 21.02.2022
Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта
Дистанционное оформление больничных листов в Московской области продлится до 15 марта, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:30
2022-02-21T13:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
больничный
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дистанционное оформление больничных листов в Московской области продлится до 15 марта, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного совещания с губернатором."С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листков. За этот период мы оформили таким образом около 35 тысяч больничных листов. И такая форма продлится до 15 марта", - сказал Сапанюк.Минздрав РФ ранее сообщал, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", и пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования. При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отмечали в Минздраве.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), больничный
13:30 21.02.2022
 

Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта

© РИА НовостиЗвонок
Звонок - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
Звонок
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дистанционное оформление больничных листов в Московской области продлится до 15 марта, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного совещания с губернатором.
"С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листков. За этот период мы оформили таким образом около 35 тысяч больничных листов. И такая форма продлится до 15 марта", - сказал Сапанюк.
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Минздрав РФ ранее сообщал, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", и пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования. При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отмечали в Минздраве.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)больничный
 
 
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