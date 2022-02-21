https://ria.ru/20220221/bolnichnye-1774057563.html

Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта

Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта - РИА Новости, 21.02.2022

Дистанционное оформление больничных в Подмосковье продлится до 15 марта

Дистанционное оформление больничных листов в Московской области продлится до 15 марта, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:30

2022-02-21T13:30

2022-02-21T13:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

больничный

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дистанционное оформление больничных листов в Московской области продлится до 15 марта, сообщил региональный министр здравоохранения Алексей Сапанюк в ходе еженедельного совещания с губернатором."С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листков. За этот период мы оформили таким образом около 35 тысяч больничных листов. И такая форма продлится до 15 марта", - сказал Сапанюк.Минздрав РФ ранее сообщал, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", и пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования. При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отмечали в Минздраве.

https://ria.ru/20220214/lekarstva-1772747968.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), больничный