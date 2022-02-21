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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Пушилин заявил о боях у российской границы
Пушилин заявил о боях у российской границы - РИА Новости, 21.02.2022
Пушилин заявил о боях у российской границы
На Мариупольском направлении обострилась ситуация, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:01
2022-02-21T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. На Мариупольском направлении обострилась ситуация, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", — сказал он.В результате минометно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения, добавил Пушилин.В последние дни ситуация в Донбассе серьезно ухудшилась — участились нарушения режима прекращения огня, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали вывозить часть мирного населения на территорию России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Владимир Лаврентьев
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, днр
13:01 21.02.2022 (обновлено: 14:03 21.02.2022)
 
Пушилин заявил о боях у российской границы

Глава ДНР Пушилин заявил о бое ополченцев и украинских военных на границе с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. На Мариупольском направлении обострилась ситуация, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", — сказал он.
В результате минометно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения, добавил Пушилин.
В последние дни ситуация в Донбассе серьезно ухудшилась — участились нарушения режима прекращения огня, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали вывозить часть мирного населения на территорию России.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассДНР
 
 
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