https://ria.ru/20220221/boi-1774048619.html

Пушилин заявил о боях у российской границы

Пушилин заявил о боях у российской границы - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин заявил о боях у российской границы

На Мариупольском направлении обострилась ситуация, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:01

2022-02-21T13:01

2022-02-21T14:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. На Мариупольском направлении обострилась ситуация, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией", — сказал он.В результате минометно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения, добавил Пушилин.В последние дни ситуация в Донбассе серьезно ухудшилась — участились нарушения режима прекращения огня, ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали вывозить часть мирного населения на территорию России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, днр