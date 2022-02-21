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Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов - РИА Новости, 21.02.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов
Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов - впервые с 27... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:03
2022-02-21T12:03
экономика
россия
луганская народная республика
украина
сбербанк россии
ртс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов - впервые с 27 января, следует из динамики торгов.Индекс Мосбиржи к 11.46 мск падает на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 2,85%, до 1351,66 пункта.Фондовый рынок РФ не первый день находится в зоне распродаж на страхах инвесторов в связи с международным положением. Так, американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники.Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьёзным весом в широких индексах, теряют в цене порядка 4,5%.Тем временем обстановка на востоке Украины продолжает обостряться. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам ранее в понедельник, что ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.
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россия
луганская народная республика
украина
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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экономика, россия, луганская народная республика, украина, сбербанк россии, ртс
12:03 21.02.2022
 
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 27 января

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛинейный график на мониторе компьютера трейдера
Линейный график на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Линейный график на мониторе компьютера трейдера
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов - впервые с 27 января, следует из динамики торгов.
Индекс Мосбиржи к 11.46 мск падает на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 2,85%, до 1351,66 пункта.
Фондовый рынок РФ не первый день находится в зоне распродаж на страхах инвесторов в связи с международным положением. Так, американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники.
Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.
На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьёзным весом в широких индексах, теряют в цене порядка 4,5%.
Тем временем обстановка на востоке Украины продолжает обостряться. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам ранее в понедельник, что ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 10:29
В Германии предрекли удар по своей экономике из-за санкций против России
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСбербанк РоссииРТС
 
 
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