https://ria.ru/20220221/birzha-1774031433.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов - РИА Новости, 21.02.2022

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов

Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов - впервые с 27... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:03

2022-02-21T12:03

2022-02-21T12:03

экономика

россия

луганская народная республика

украина

сбербанк россии

ртс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов - впервые с 27 января, следует из динамики торгов.Индекс Мосбиржи к 11.46 мск падает на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 2,85%, до 1351,66 пункта.Фондовый рынок РФ не первый день находится в зоне распродаж на страхах инвесторов в связи с международным положением. Так, американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники.Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьёзным весом в широких индексах, теряют в цене порядка 4,5%.Тем временем обстановка на востоке Украины продолжает обостряться. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам ранее в понедельник, что ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.

https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774008860.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, луганская народная республика, украина, сбербанк россии, ртс