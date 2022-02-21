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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Бирюков: 450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля
Бирюков: 450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2022
Бирюков: 450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам ко Дню защитника Отечества, сообщил журналистам в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:04
2022-02-21T12:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
день защитника отечества
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам ко Дню защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - рассказал Бирюков.По его словам, флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно."Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме", - отметил Бирюков. -0-
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Артем Смирнов
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москва, городское хозяйство москвы, день защитника отечества
12:04 21.02.2022 (обновлено: 12:32 21.02.2022)
 

Бирюков: 450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам ко Дню защитника Отечества, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - рассказал Бирюков.
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По его словам, флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно.
"Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме", - отметил Бирюков. -0-
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыДень защитника Отечества
 
 
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