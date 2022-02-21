https://ria.ru/20220221/bezrabotitsa-1773975418.html

Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы

Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы - РИА Новости, 21.02.2022

Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы

Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, зафиксирована в Чехии, самые высокие показатели — в Испании и Греции, а Россия за год... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:27

2022-02-21T00:27

2022-02-21T07:16

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, зафиксирована в Чехии, самые высокие показатели — в Испании и Греции, а Россия за год переместилась с 18-го на 10-е место, свидетельствует исследование РИА Новости.Влияние пандемииКак отмечают эксперты, после периода серьезных локдаунов и страха из-за пандемии в 2021 году можно было ожидать восстановления экономики и занятости, однако реальная динамика превзошла даже самые смелые прогнозы. Из проанализированных 34 стран все, кроме одной, показали снижение безработицы, и более чем в трети случаев безработица опустилась до уровня ниже, чем была до пандемии, а в среднем по Европе снижение занятости было почти полностью отыграно.Работа многих компаний в 2020 году почти полностью остановилась, а целые сектора (туризм, массовые мероприятия и прочие) столкнулись с многократным падением выручки и сокращением персонала. Таким образом, восстановление экономки и занятости в 2021 году на фоне продолжения пандемии отчасти удивляет экспертов.Для оценки ситуации на рынке труда в разных странах в 2021 году эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили второй ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы.В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2021 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2020 года. Молодежная безработица оценивалась для людей в возрасте 15-24 лет.Высокий уровеньЕще в допандемийные годы уровень безработицы во многих странах Европы находился на достаточно высоком уровне. В частности, в южных странах, таких как Греция, Италия, Испания и некоторых других после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов произошел достаточно масштабный кризис, что поднимало уровень безработицы до 30 процентов в отдельные периоды, то есть без работы сидел примерно каждый третий работоспособный гражданин страны.Несколько другая ситуация сложилась в "богатых" европейских странах. У них эффективная система поддержки безработных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю жизнь на пособие, поясняют эксперты.Они отмечают, что у высокой безработицы за пределами Евросоюза несколько другие причины. Тут главенствующую роль играют слабость экономик, а также структурная безработица из-за развала промышленности, оставшейся от времен Советского Союза.В этом случае аналитики выделяют два полюса: Белоруссия, которая сохранила большую часть советской промышленности, характеризуется безработицей на уровне четрех процентов, а также Украина, демонтировавшая почти полностью советское экономическое наследие, — более девяти процентов (с таким результатом эта страна заняла третье место с конца). Причем на Украине этот показатель был еще выше (13 процентов), но в последние годы сильно сократился из-за трудовой миграции в страны Евросоюза и в Россию.По оценкам экспертов, в России ситуация с безработицей складывалась в последние годы достаточно благоприятно. До пандемии она снижалась, и на начало 2020 года опустилась до исторического минимума в 4,6 процента, но в 2020 году ощутимо выросла из-за пандемии.В 2021 году зафиксирован новый рекорд, безработица в России составляет теперь всего 4,3 процента, и зачастую уже возникают обсуждения проблем нехватки работников. Как поясняют составители рейтинга, за счет хорошей динамики безработицы Россия в рейтинге стран Европы за год переместилась с 18-го места на 10-е.Шестикратная разницаСогласно исследованию, в конце 2021 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,2 процента. Как говорят аналитики, это можно назвать феноменально низким результатом, говорящим об очень сильной динамике экономики и настоящем дефиците работников на рынке труда.Также достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте. Тут она не превышает 3,5 процента в последнем квартале 2021 года. Еще в четырех странах безработица находится в диапазоне 3,6-3,8 процента. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран составляет 5,2 процента (годом ранее 6,1 процента).Низкая безработица хороша для работников тем, что можно быстрее найти работу, и зарплаты, как правило, при этом предлагают относительно высокие, однако у этого есть и другая сторона медали, поясняют специалисты. Низкая безработица фактически ограничивает дальнейшие темпы роста экономики, так как для расширения производств и новых услуг может не найтись необходимый персонал.На другом полюсе рейтинга расположились страны с высокой безработицей. Аутсайдером по доле ищущих работу в Европе стала Испания (13,4 процента). Ее в рейтинге опередила Греция, которая десятилетие боролась с сильнейшим экономическим кризисом и поэтому демонстрировала очень высокую безработицу. Однако в последний год Греция смогла сделать более существенный шаг к выходу из сложившейся ситуации, и безработица тут снизилась за год сразу на 3,8 процентного пункта, что позволило уйти с последней строчки в рейтинге. Теперь у Греции безработица остается на уровне 13,2 процента.Несмотря на сильный прогресс у Греции и у Испании, у других государств в конце списка ситуация с безработицей все же заметно лучше. На Украине безработица находится на уровне 9,6 процента, в Италии доля безработных — 9,1 процента, в Швеции — 8,3 процента, а во Франции — 7,5 процента.Как показывает исследование, в Чехии, которая лидирует в рейтинге, безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании. При этом результат первой пятерки рейтинга в 3,5 раза лучше средней безработицы в пяти странах, занимающих последние места в рейтинге. Таким образом, ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована.Россия в рейтинге расположилась в верхней части списка и занимает теперь 10-е место с долей безработных в 4,3 процента в конце 2021 года, практически такой же результат показала Великобритания, а несколько хуже с безработицей обстоят дела в Словении (4,7 процента).Динамика измененийВ 2021 году только одна страна из исследованных — Украина — не смогла сократить безработицу на фоне восстановления экономик после пандемии. В Украине безработица выросла на 0,1 процентного пункта за год. Как полагают эксперты, это может быть связано с сокращением возможностей для выезда на работу в другие страны, и теперь некоторая часть трудовых мигрантов с Украины вынуждена искать работу внутри своей страны. Из-за такой динамики Украина потеряла одну позицию в рейтинге и теперь располагается в замыкающей тройке.Достаточно слабо безработица сократилась (в пределах 0,1 процентного пункта) в Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.Один из лучших результатов по динамике безработицы за 2021 год показала Россия. Доля безработных здесь сократилась на 1,8 процентного пункта, что заметно больше, чем в среднем по исследованным странам. В среднем (медиана) по странам Европы в прошедшем году безработица сократилась на 0,9 процентного пункта. Это в конечном итоге позволило России сильно улучшить позиции в рейтинге.Самое заметное снижение безработицы в обозреваемый период отмечается у двух замыкающих рейтинг государств и в двух других прибалтийских странах. Как уже указывалось выше, наибольшее снижение безработицы наблюдалось в Греции (-3,8 процентного пункта). В Литве безработица за год уменьшилась на 3,2 процентного пункта, в Испании наблюдалось снижение на 2,7 процентного пункта, а ситуация в Эстонии характеризовалась уменьшением доли безработных на уровне 2,5 процентного пункта по итогам 2021 года.Как отмечают аналитики, если в Испании и Греции снижение, вероятно, стало следствием продолжения выхода из затяжного кризиса, а 2020 год лишь был перерывом в этой долгосрочной тенденции, то Латвия и Эстония показали хорошую динамику после очень плохих результатов в позапрошлом году. Таким образом, резкое снижение безработицы в прибалтийских странах, возможно, связано с частичным открытием границ в Евросоюзе после пандемийных ограничений 2020 года, что вновь позволило молодым специалистам искать работу в более "богатых" странах.Молодежная безработицаОтдельно эксперты проанализировали молодежную безработицу, которая, как правило, намного выше общей. Согласно проведенному исследованию, медианная молодежная безработица находится на уровне 15 процентов, а в некоторых странах она превышает 30 процентов.Самая неблагополучная ситуация с молодежной безработицей, как показывает исследование, в Греции и Испании (33 процентов и 31 процент соответственно). Также молодым людям (15-24 лет) достаточно сложно найти работу в Италии и в Швеции. Еще в двух государствах, как минимум, каждый пятый молодой человек испытывает трудности с поиском работы.Для сравнения, годом ранее молодежная безработица выше 20 процентов наблюдалась в 15 странах, против шести в новом рейтинге. Таким образом, молодежь в кризис в большей степени пострадала в части поисков работы, но и позитивная динамика в 2021 году у молодых специалистов оказалась намного лучше, чем в целом по рынку труда.Очень хорошая ситуация с занятостью среди молодежи наблюдается в Германии, где лишь 6,2 процента людей из этой категории не могут найти работу, показывает рейтинг. Еще в восьми странах молодежная безработица находится на уровне ниже десяти процентов. Эксперты отмечают, что низкая молодежная безработица фиксируется во многих странах с достаточно сильной экономикой.По мнению аналитиков РИА Новости, в 2022 году рынок труда в европейских странах может перестать показывать положительную динамику. Во-первых, во многих странах исчерпан запас, и безработица опустилась ниже естественного уровня. Во-вторых, безработица часто показывает противоположную динамику относительно инфляции, находящейся на максимумах за многие десятилетия, и поэтому снижение безработицы вполне естественно в таких условиях.Однако Центробанки некоторых государств очень обеспокоены ростом цен, уже в 2022 году ожидается повышение ставок в развитых странах (в России Центробанк повышает ставки с середины 2021 года). В условиях повышения ставок и замедления инфляции безработица может приступить к умеренному росту во многих государствах Европы, считают специалисты.

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https://ria.ru/20220126/bezrabotitsa-1769603969.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, европа, испания, греция, чехия, италия, швеция, латвия, литва, эстония, международная организация труда, украина