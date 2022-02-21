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Тюменская область готовит ПВР для беженцев из Донбасса

Тюменская область готовит ПВР для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Тюменская область готовит ПВР для беженцев из Донбасса

Пункты временного размещения готовят власти Тюменской области для приема эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:20

2022-02-21T16:20

2022-02-21T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

александр моор

владимир зеленский

донецкая народная республика

тюменская область

луганск

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ТЮМЕНЬ, 21 фев - РИА Новости. Пункты временного размещения готовят власти Тюменской области для приема эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в информационном центре регионального правительства.Накануне губернатор Александр Моор на своей странице в "ВКонтакте" заявил, что поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных."Тюменская область, как и другие субъекты РФ, готова оказать помощь мирным жителям, эвакуированным из Донецка и Луганска. В настоящее время идет подготовка пунктов временного размещения, открыты пункты приема гуманитарной помощи, решаются другие организационные вопросы", - пояснили РИА Новости в информцентре.Отмечается, что в регионе открыто несколько пунктов по сбору гуманитарной помощи для беженцам, в приоритете - средства личной гигиены и индивидуальной защиты, консервы, детское питание, мелкая бытовая техника и электроприборы. Собранные продукты и вещи будут отправлена в регионы, в которых размещают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

тюменская область

луганск

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, денис пушилин, александр моор, владимир зеленский, донецкая народная республика, тюменская область, луганск, эвакуация жителей днр и лнр в россию