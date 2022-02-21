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Самарская область ожидает первую группу беженцев из Донбасса 22 февраля

Самарская область ожидает первую группу беженцев из Донбасса 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Самарская область ожидает первую группу беженцев из Донбасса 22 февраля

Самарская область ожидает прибытия первой группы эвакуированных из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР во вторник, 22 февраля, сообщает реготделение "Единой РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:14

2022-02-21T16:14

2022-02-21T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

самарская область

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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САМАРА, 21 фев – РИА Новости. Самарская область ожидает прибытия первой группы эвакуированных из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР во вторник, 22 февраля, сообщает реготделение "Единой России" со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова.Ранее реготделение сообщало, что Самарская область готова принять около 1 тысячи эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, будут организованы три пункта для их размещения."Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Рассчитываем, что завтра первые вынужденные переселенцы прибудут на территорию Самарской области", - цитирует Азарова реготделение.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

самарская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, самарская область, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, дмитрий азаров