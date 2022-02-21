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Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса

Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса

Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из Донбасса, при необходимости будут подготовлены пункты размещения для одной тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:02

2022-02-21T16:02

2022-02-21T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из Донбасса, при необходимости будут подготовлены пункты размещения для одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения. В настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для одной тысячи беженцев", — написал он в своем инстаграм-канале.Как пообещал Ведерников, эвакуированным в Россию жителям ЛНР и ДНР будут обеспечены проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь."Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле", — заключил псковский губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

псковская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, псковская область, михаил ведерников