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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774095796.html
Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса
Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса
Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из Донбасса, при необходимости будут подготовлены пункты размещения для одной тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:02
2022-02-21T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из Донбасса, при необходимости будут подготовлены пункты размещения для одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения. В настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для одной тысячи беженцев", — написал он в своем инстаграм-канале.Как пообещал Ведерников, эвакуированным в Россию жителям ЛНР и ДНР будут обеспечены проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь."Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле", — заключил псковский губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, псковская область, михаил ведерников
16:02 21.02.2022 (обновлено: 16:48 21.02.2022)
 
Псковская область готова принять до 400 беженцев из Донбасса

Губернатор Ведерников: Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов
Жители Донбасса у автобусов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса у автобусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Псковская область уже готова принять до 400 беженцев из Донбасса, при необходимости будут подготовлены пункты размещения для одной тысячи человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения. В настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для одной тысячи беженцев", — написал он в своем инстаграм-канале.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Как пообещал Ведерников, эвакуированным в Россию жителям ЛНР и ДНР будут обеспечены проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле", — заключил псковский губернатор.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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