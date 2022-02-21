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Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Пермский край планирует принять в ближайшее время 500 беженцев из ДНР и ЛНР, они будут размещены в специальных временных пунктах, оборудованных местами для... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:48

2022-02-21T15:48

2022-02-21T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермский край планирует принять в ближайшее время 500 беженцев из ДНР и ЛНР, они будут размещены в специальных временных пунктах, оборудованных местами для отдыха и приема пищи, сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов."В Пермский край планируется в ближайшее время прибытие около 500 человек (из ДНР и ЛНР). Запланированы пункты временного размещения в Перми, Пермском районе. Они обеспечены местами для отдыха и приема пищи", — рассказал Борисов на совете глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края.По словам Борисова, люди будут размещены преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Он уточнил, что, вероятно, количество прибывших позднее увеличится, людей доставят в Березники и Бардымский округ. Беженцам при необходимости проведут тестирование на коронавирусную инфекцию. Прибывшим беженцам власти намерены оказать содействие в трудоустройстве и продолжении обучения. Также зампред правительства добавил, что в Пермском крае создан оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев, первое заседание состоялось 21 февраля.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам организовать на железнодорожном вокзале пункты регистрации для приезжающих, оказать им необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры социальной поддержки, подготовить комфортные помещения, обеспечить питанием."Пермский край обязан сделать все, чтобы принять людей у себя. Не оставить в трудную минуту в беде. Мы подтвердили МЧС свою готовность в размещении беженцев", — сказал губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, пермский край, владимир зеленский, дмитрий махонин, денис пушилин, березники, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)