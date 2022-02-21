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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774092538.html
Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР
Пермский край планирует принять в ближайшее время 500 беженцев из ДНР и ЛНР, они будут размещены в специальных временных пунктах, оборудованных местами для... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:48
2022-02-21T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
пермский край
владимир зеленский
дмитрий махонин
денис пушилин
березники
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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермский край планирует принять в ближайшее время 500 беженцев из ДНР и ЛНР, они будут размещены в специальных временных пунктах, оборудованных местами для отдыха и приема пищи, сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов."В Пермский край планируется в ближайшее время прибытие около 500 человек (из ДНР и ЛНР). Запланированы пункты временного размещения в Перми, Пермском районе. Они обеспечены местами для отдыха и приема пищи", — рассказал Борисов на совете глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края.По словам Борисова, люди будут размещены преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Он уточнил, что, вероятно, количество прибывших позднее увеличится, людей доставят в Березники и Бардымский округ. Беженцам при необходимости проведут тестирование на коронавирусную инфекцию. Прибывшим беженцам власти намерены оказать содействие в трудоустройстве и продолжении обучения. Также зампред правительства добавил, что в Пермском крае создан оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев, первое заседание состоялось 21 февраля.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам организовать на железнодорожном вокзале пункты регистрации для приезжающих, оказать им необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры социальной поддержки, подготовить комфортные помещения, обеспечить питанием."Пермский край обязан сделать все, чтобы принять людей у себя. Не оставить в трудную минуту в беде. Мы подтвердили МЧС свою готовность в размещении беженцев", — сказал губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, пермский край, владимир зеленский, дмитрий махонин, денис пушилин, березники, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:48 21.02.2022 (обновлено: 16:23 21.02.2022)
 
Пермский край примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Пермский край в ближайшее время примет 500 беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители ДНР
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Пермский край планирует принять в ближайшее время 500 беженцев из ДНР и ЛНР, они будут размещены в специальных временных пунктах, оборудованных местами для отдыха и приема пищи, сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов.
Пермский край планируется в ближайшее время прибытие около 500 человек (из ДНР и ЛНР). Запланированы пункты временного размещения в Перми, Пермском районе. Они обеспечены местами для отдыха и приема пищи", — рассказал Борисов на совете глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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По словам Борисова, люди будут размещены преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Он уточнил, что, вероятно, количество прибывших позднее увеличится, людей доставят в Березники и Бардымский округ. Беженцам при необходимости проведут тестирование на коронавирусную инфекцию. Прибывшим беженцам власти намерены оказать содействие в трудоустройстве и продолжении обучения. Также зампред правительства добавил, что в Пермском крае создан оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев, первое заседание состоялось 21 февраля.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам организовать на железнодорожном вокзале пункты регистрации для приезжающих, оказать им необходимую медицинскую и психологическую помощь, меры социальной поддержки, подготовить комфортные помещения, обеспечить питанием.
"Пермский край обязан сделать все, чтобы принять людей у себя. Не оставить в трудную минуту в беде. Мы подтвердили МЧС свою готовность в размещении беженцев", — сказал губернатор.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреПермский крайВладимир ЗеленскийДмитрий МахонинДенис ПушилинБерезникиДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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