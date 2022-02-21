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В Вологодской области создадут оперштаб по приему беженцев из Донбасса

В Вологодской области создадут оперштаб по приему беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Вологодской области создадут оперштаб по приему беженцев из Донбасса

Власти Вологодской области подготовили письмо в МЧС о возможности приема беженцев из Донбасса, в регионе создается оперативный штаб по приему и временному... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:58

2022-02-21T14:58

2022-02-21T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вологодская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Власти Вологодской области подготовили письмо в МЧС о возможности приема беженцев из Донбасса, в регионе создается оперативный штаб по приему и временному размещению беженцев, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."В целях координации деятельности по приему и размещению в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев, а также по организации работы пунктов временного проживания и питания поручаю… создать оперативный штаб по приему и временному размещению граждан, вынужденно покинувших место жительства и переехавших на территорию нашей Вологодской области. Оперативному штабу приступить к работе немедленно", - сказал он в ходе оперативного совещания и заседание правительства региона.Кувшинников также поручил сформировать резерв из числа психологов и педагогических работников, которые при необходимости могут быть направлены для работы с детьми, прибывшими из Донецкой и Луганской Народных республик."Мы подготовили письмо в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям о возможности приема на территории нашего региона вынужденных переселенцев", - отметил губернатор.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

вологодская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вологодская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире