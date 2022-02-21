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Более семи тысяч беженцев вывезли из Ростовской области в другие регионы

Более семи тысяч беженцев вывезли из Ростовской области в другие регионы - РИА Новости, 21.02.2022

Более семи тысяч беженцев вывезли из Ростовской области в другие регионы

Девять поездов с 7 тысячами беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР выехали за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщается на официальном... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:06

2022-02-21T13:06

2022-02-21T13:18

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

ростовская область

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Девять поездов с 7 тысячами беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР выехали за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области."За прошедшие сутки из Ростовской области в регионы РФ отправлено девять поездов, которые перевезли более 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.По информации оперативного штаба Ростовской области, в настоящее время в 99 пунктах временного размещения находятся более 6 тысяч человек, почти половина из них – дети. По данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за прошедшие сутки границу пересекли более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса."В пункты временного размещения прибыли 2,3 тысячи беженцев, все они размещены в ПВР, обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием. Для доставки населения от пунктов пропуска до ПВР и железнодорожных станций задействованы более 140 автобусов", - добавили в правительстве.Отмечается также, что подразделениями департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области и МЧС России на территории Ростовской области проведена специальная обработка общественных пространств и техники. Для обеспечения жизнедеятельности прибывающих граждан задействовано около полутора тысяч специалистов служб экстренного реагирования.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, ростовская область, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)