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Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область
Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область - РИА Новости, 21.02.2022
Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область
Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:55
2022-02-21T12:55
2022-02-21T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости.Поезд с пенсионерами, женщинами и детьми тронулся около 12.15 по местному времени (совпадает с московским), в это время вдалеке раздавались артиллерийские взрывы.Состав пройдёт через Дебальцево и другие города Донбасса и около 24.00 прибудет на границу с Россией (КПП "Гуково").Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:55 21.02.2022 (обновлено: 13:02 21.02.2022)
Третий эвакуационный поезд отправился из Луганска в Ростовскую область
Третий эвакуационный поезд с беженцами отправился из Луганска в Ростовскую область