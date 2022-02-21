https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774042236.html

МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки

МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки - РИА Новости, 21.02.2022

МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки

Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:38

2022-02-21T12:38

2022-02-21T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской областей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В течение суток запланировано отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за истекшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более 21 тысячи граждан Донбасса.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)