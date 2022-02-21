Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774042236.html
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки - РИА Новости, 21.02.2022
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки
Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773827175_0:154:3067:1879_1920x0_80_0_0_e654b05dbc69311a9a933f7a8ef708fb.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской областей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В течение суток запланировано отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за истекшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более 21 тысячи граждан Донбасса.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773827175_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_7f47a65dc6e87bb45bf6862634c6b00e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:38 21.02.2022 (обновлено: 12:50 21.02.2022)
 
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки

МЧС: в ближайшие сутки в пять регионов отправят 21 поезд с беженцами из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской областей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В течение суток запланировано отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за истекшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более 21 тысячи граждан Донбасса.
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 15:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы рассказали, почему покинули Донбасс
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала