https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774042236.html
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки - РИА Новости, 21.02.2022
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки
Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двадцать один поезд с беженцами из Донбасса планируется отправить в ближайшее время в пять регионов России, за минувшие сутки границу пересекли более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской областей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В течение суток запланировано отправление 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за истекшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более 21 тысячи граждан Донбасса.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:38 21.02.2022 (обновлено: 12:50 21.02.2022)
МЧС планирует отправить 21 поезд с беженцами из Донбасса за сутки
МЧС: в ближайшие сутки в пять регионов отправят 21 поезд с беженцами из Донбасса