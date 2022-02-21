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Липецкая область подготовила ПВР для 750 беженцев из ЛНР и ДНР

Липецкая область подготовила ПВР для 750 беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Липецкая область подготовила ПВР для 750 беженцев из ЛНР и ДНР

Липецкая область подготовила пять пунктов временного пребывания для 750 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:41

2022-02-21T10:41

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

липецкая область

владимир зеленский

денис пушилин

луганская народная республика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Липецкая область подготовила пять пунктов временного пребывания для 750 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает администрация региона.Регион уже заявлял о готовности принять беженцев."Пять пунктов временного размещения, рассчитанные в общей сложности на 750 человек, готовы в Грязинском, Задонском и Тербунском районах. Прибывающие граждане будут обеспечены питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.Отмечается, что приехавших осмотрят медики, всех протестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними буду работать волонтеры и психологи."Прибытие жителей Луганской и Донецкой народных республик в Липецкую область ожидается в ближайшие сутки", - информируют власти.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, липецкая область, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, тербунский район, донецкая народная республика