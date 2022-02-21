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Несколько сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию 22 февраля

Несколько сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Несколько сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию 22 февраля

Несколько сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию 22 февраля, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:34

2022-02-21T10:34

2022-02-21T10:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

чувашская республика (чувашия)

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Несколько сотен беженцев из Донбасса прибудут в Чувашию 22 февраля, заявил глава республики Олег Николаев."Мы уже имеем опыт организации для них всех необходимых условий. В Чувашской Республике было около четырех сотен беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Большинство из них вернулось обратно, а пять семей живут здесь и работают на предприятиях Чувашии. Сейчас организация будет строиться ровно таким же образом", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он сообщил, что людей планируется обеспечить всем необходимым. "Будем обеспечивать их быт всеми необходимыми составляющими – это медицина, культурная программа и прочее. Если кто-то захочет трудоустроиться, мы окажем всяческое содействие. Для размещения беженцев на сегодняшний день предусмотрены площадки двух санаториев. Наличие российского гражданства не потребуется", - подчеркнул Николаев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

чувашская республика (чувашия)

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, чувашская республика (чувашия), луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, олег николаев (политик)