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В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР

Режим ЧС вводится на территории Волгоградской области на фоне прибытия беженцев из Донбасса в регион, сообщает в понедельник пресс-служба областной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:28

2022-02-21T10:28

2022-02-21T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

в мире

волгоградская область

владимир зеленский

андрей бочаров

денис пушилин

донецкая народная республика

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ВОЛГОГРАД, 21 фев – РИА Новости. Режим ЧС вводится на территории Волгоградской области на фоне прибытия беженцев из Донбасса в регион, сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации."Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании озвучил решение о вводе на территории Волгоградской области режима ЧС в связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев", - говорится в сообщении ведомства.Накануне в регион прибыла первая группа беженцев из Донбасса - 443 человека, в основном это женщины с детьми и пожилые люди, их разместили в пунктах временного пребывания, обеспечили питанием и предметами первой необходимости.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, в мире, волгоградская область, владимир зеленский, андрей бочаров, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию