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Поезд доставил в Курскую область более 500 беженцев из ЛНР и ДНР

Поезд доставил в Курскую область более 500 беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Поезд доставил в Курскую область более 500 беженцев из ЛНР и ДНР

Четвертый поезд доставил утром в понедельник в Курскую область 525 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:09

2022-02-21T10:09

2022-02-21T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

курская область

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Четвертый поезд доставил утром в понедельник в Курскую область 525 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.Накануне вечером в регион на поезде прибыли около 1 тысячи человек, из них 200 детей, в том числе воспитанники детских домов."Сегодня утром прибыл поезд, который доставил в регион 525 человек", - сказал собеседник агентства.По данным областной администрации, всего Курская область готовится принять более 1,5 тысячи человек, в том числе свыше 500 детей.Власти сообщают, что прибывших накануне детей-сирот разместят в школе-интернате № 4 Курска, Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах. Остальных размещают в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах."Эвакуированных обеспечивают горячим питанием и всем необходимым. Все прибывшие будут поставлены на миграционный учет. Им сделают ПЦР-тесты на коронавирус и проведут медицинские осмотры", - говорится в сообщении областной администрации.Сообщается, что для организации работы по встрече и размещению беженцев создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, курская область, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика