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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1773999099.html
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:31
2022-02-21T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в понедельник утром.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика
09:31 21.02.2022
 
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

Врио главы МЧС Чуприян сообщил о прибытии в Россию из Донбасса около 61 тысячи беженцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР и ЛНР
Жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители ДНР и ЛНР
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в понедельник утром.
"Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи", - сказал Чуприян.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуЛуганская Народная Республика
 
 
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