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В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:31
2022-02-21T09:31
2022-02-21T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с РФ, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в понедельник утром.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, ростов-на-дону, луганская народная республика
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Врио главы МЧС Чуприян сообщил о прибытии в Россию из Донбасса около 61 тысячи беженцев