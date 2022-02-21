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Мурманская область готова принять не менее 300 беженцев из ДНР и ЛНР

Мурманская область готова принять не менее 300 беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Мурманская область готова принять не менее 300 беженцев из ДНР и ЛНР

Мурманская область готова принять по меньшей мере 300 человек, которые прибывают на территорию России из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и оказать беженцам всю... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:19

2022-02-21T09:19

2022-02-21T09:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

денис пушилин

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МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Мурманская область готова принять по меньшей мере 300 человек, которые прибывают на территорию России из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и оказать беженцам всю необходимую помощь, сообщил на оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис."Мурманская область готова принять людей, которые в силу обстоятельств направляются в нашу страну… Точно есть готовность принять 300 человек. Продолжаем работу по организации мест размещения и оказания всей необходимой помощи", - сказал Чибис.Глава региона поручил создать оперативный штаб, будет координировать работу различных ведомств, его возглавит замгубернатора Юрий Сердечкин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мурманская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, денис пушилин, мурманская область, андрей чибис