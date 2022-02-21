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Крым отправит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Крым отправит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Крым отправит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Первая партия собранной в Крыму гуманитарной помощи будет отправлена беженцам из Донбасса уже в понедельник, сообщил журналистам и.о. главы администрации... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:11

2022-02-21T09:11

2022-02-21T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир константинов

донецкая народная республика

луганская народная республика

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Первая партия собранной в Крыму гуманитарной помощи будет отправлена беженцам из Донбасса уже в понедельник, сообщил журналистам и.о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов.Крым приступил к сбору гуманитарной помощи для беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов."Сбор организован общекрымский… и первая партия будет отправлена уже сегодня. Симферополь принимает в этом активное участие. Активное участие в сборе принимают неравнодушные граждане, бизнес. Именно потому, что очень много людей откликнулось, мы открываем пункты сбора помощи", - сказал Балахонов.В Симферополе для этих целей открыто три пункта, сбор вещей и продуктов организован во всех городах и районах полуострова. Собранный в регионах груз будет днем доставлен в Симферополь для отправки беженцам, сказал Балахонов. Наиболее необходимыми являются предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, детские вещи и детское питание, подгузники.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, симферополь, эвакуация жителей днр и лнр в россию