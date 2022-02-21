https://ria.ru/20220221/bellingcat-1774155438.html
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным - РИА Новости, 21.02.2022
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:08
2022-02-21T19:08
2022-02-21T19:08
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Замоскворецким районным судом исковые требования организации оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html
https://ria.ru/20220218/inoagenty-1773687702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, россия, нидерланды, bellingcat, общество, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным
Суд в Москве отклонил иск интернет-издания Bellingcat к Минюсту о признании иноагентом