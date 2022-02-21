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https://ria.ru/20220221/bellingcat-1774155438.html
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным - РИА Новости, 21.02.2022
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:08
2022-02-21T19:08
иноагенты
россия
нидерланды
bellingcat
общество
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Замоскворецким районным судом исковые требования организации оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html
https://ria.ru/20220218/inoagenty-1773687702.html
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иноагенты, россия, нидерланды, bellingcat, общество, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва
19:08 21.02.2022
 
Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным

Суд в Москве отклонил иск интернет-издания Bellingcat к Минюсту о признании иноагентом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Замоскворецким районным судом исковые требования организации оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:29
Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"
Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
* Организация признана в России иностранным агентом
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 21:58
Две новые организации пополнили реестр СМИ-иноагентов
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
иноагентыРоссияНидерландыBellingcatОбществоПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Москва
 
 
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