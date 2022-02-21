https://ria.ru/20220221/bellingcat-1774155438.html

Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным

Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным - РИА Новости, 21.02.2022

Суд признал включение Bellingcat* в реестр иноагентов законным

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:08

2022-02-21T19:08

2022-02-21T19:08

иноагенты

россия

нидерланды

bellingcat

общество

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, которое оспаривало решение признать его иностранным агентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Замоскворецким районным судом исковые требования организации оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html

https://ria.ru/20220218/inoagenty-1773687702.html

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нидерланды

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, нидерланды, bellingcat, общество, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва