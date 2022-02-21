Положение о запрете военных баз в конституции Украины обошли, заявил Путин
Президент Путин: положение о запрете иностранных военных баз в конституции Украины обошли
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конституция Украины не допускает иностранные военные базы, но это положение обошли, называют базу НАТО миссией, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных военных баз, но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти", - сказал президент в своем обращении.
Путин обратил внимание, что на Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО, что по сути уже является иностранными военными базами.
"Просто назвали базу миссией, и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО, да, безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы. И все вроде бы так, если бы не одно но: в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государства", - отметил глава РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова