https://ria.ru/20220221/bazy-1774194742.html

Положение о запрете военных баз в конституции Украины обошли, заявил Путин

Положение о запрете военных баз в конституции Украины обошли, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Положение о запрете военных баз в конституции Украины обошли, заявил Путин

Конституция Украины не допускает иностранные военные базы, но это положение обошли, называют базу НАТО миссией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:23

2022-02-21T23:23

2022-02-21T23:23

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нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конституция Украины не допускает иностранные военные базы, но это положение обошли, называют базу НАТО миссией, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных военных баз, но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти", - сказал президент в своем обращении.Путин обратил внимание, что на Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО, что по сути уже является иностранными военными базами."Просто назвали базу миссией, и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО, да, безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы. И все вроде бы так, если бы не одно но: в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государства", - отметил глава РФ.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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украина

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Ольга Филиппова

россия, нато, украина, владимир путин, в мире