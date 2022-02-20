Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/zhurnalisty-1773854923.html
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ
Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T05:13
2022-02-20T09:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антон геращенко
денис монастырский
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821539_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_88f44cc28da7718559e6c6d8b4faa60b.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал CNN.Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что под обстрел в Донбассе попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие. Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что под обстрелом оказался также и глава МВД Денис Монастырский.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821539_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_4bcced2e4a96cf54828e31e20129c590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антон геращенко, денис монастырский, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, верховная рада украины, cnn (телеканал), france-presse
05:13 20.02.2022 (обновлено: 09:22 20.02.2022)
 
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ

CNN сообщил о попадании журналистов канала и агентства Франс Пресс под обстрел в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал CNN.

"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой", — говорится в материале канала.

Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что под обстрел в Донбассе попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие. Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что под обстрелом оказался также и глава МВД Денис Монастырский.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтон ГеращенкоДенис МонастырскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВерховная Рада УкраиныCNN (телеканал)France-Presse
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала