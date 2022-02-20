https://ria.ru/20220220/zhurnalisty-1773854923.html

Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ

Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ - РИА Новости, 20.02.2022

Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ

Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T05:13

2022-02-20T05:13

2022-02-20T09:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антон геращенко

денис монастырский

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал CNN.Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что под обстрел в Донбассе попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие. Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что под обстрелом оказался также и глава МВД Денис Монастырский.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, антон геращенко, денис монастырский, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, верховная рада украины, cnn (телеканал), france-presse