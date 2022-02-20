05:13 20.02.2022 (обновлено: 09:22 20.02.2022)
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе, сообщило СМИ
CNN сообщил о попадании журналистов канала и агентства Франс Пресс под обстрел в Донбассе
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Среди попавших под обстрел в Донбассе вместе с главой МВД Украины Денисом Монастырским были журналисты агентства Франс Пресс и телеканала CNN, сообщил телеканал CNN.
"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой", — говорится в материале канала.
Ранее пресс-секретарь пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что под обстрел в Донбассе попали депутаты Верховной рады и представители зарубежных СМИ, их эвакуировали в укрытие. Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что под обстрелом оказался также и глава МВД Денис Монастырский.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Опубликовано: Никита Стома