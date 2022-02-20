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В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами

В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами - РИА Новости, 20.02.2022

В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами

Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:39

2022-02-20T15:39

2022-02-20T17:06

обострение ситуации в днр и лнр

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.Тюрин добавил, что в области развернуто 188 ПВР, которые готовы принять почти 14 тысяч беженцев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина