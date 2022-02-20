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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/vyplaty-1773919483.html
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами
Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:39
2022-02-20T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.Тюрин добавил, что в области развернуто 188 ПВР, которые готовы принять почти 14 тысяч беженцев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина
15:39 20.02.2022 (обновлено: 17:06 20.02.2022)
 
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами

Около 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.

"За получением единовременной выплаты обратились 2437 человек. Получили уже материальную помощь 479 человек", — сказал он.

Тюрин добавил, что в области развернуто 188 ПВР, которые готовы принять почти 14 тысяч беженцев.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюУкраина
 
 
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