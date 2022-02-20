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В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами - РИА Новости, 20.02.2022
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами
Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:39
2022-02-20T15:39
2022-02-20T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Почти 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР уже обратились за получением единовременной выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам замминистра региональной политики области Сергей Тюрин.Тюрин добавил, что в области развернуто 188 ПВР, которые готовы принять почти 14 тысяч беженцев.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина
15:39 20.02.2022 (обновлено: 17:06 20.02.2022)
В Ростовской области около 2,5 тысячи беженцев обратились за выплатами
Около 2,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР обратились за выплатами в Ростовской области