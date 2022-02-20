https://ria.ru/20220220/vykhod-1773923449.html

Украина может оказаться в ситуации Ирана, считает политолог

Украина может оказаться в ситуации Ирана, считает политолог - РИА Новости, 20.02.2022

Украина может оказаться в ситуации Ирана, считает политолог

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном признании Будапештского меморандума недействительным носят скорее риторический характер, действия... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:04

2022-02-20T16:04

2022-02-20T16:04

украина

иран

европа

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможном признании Будапештского меморандума недействительным носят скорее риторический характер, действия в этом направлении могут поставить Украину в ситуацию Ирана, находящегося под санкциями, заявил РИА Новости политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Даже те люди, которые поддерживают не Зеленского, а экс-президента Украины Петра Порошенко, после мюнхенской речи Зеленского буквально рукоплещут. И это, я думаю, многое говорит о тех настроениях, которые есть сейчас в украинском обществе. Понятно, что всерьёз воспринимать заявление Зеленского в отношении Будапештского меморандума сложно", - сказал Калачёв РИА Новости.Он напомнил, что Будапештский меморандум Украина подписывала как безъядерное государство. "И тут вопрос: если она выходит из Будапештского меморандума, выходит ли она из Договора о нераспространении ядерного оружия, что тогда с СНВ и Лиссабонским протоколом? Если Украина хочет стать ядерной державой, ей надо покинуть Договор о нераспространении ядерного оружия. Тогда Украина попадает в ситуацию, в которой находятся такие страны, как Иран, Северная Корея. То есть это страны под международными жёсткими санкциями", - пояснил политолог.По его словам, понятно, что в Европе никто не хочет видеть ещё одну ядерную державу, потому что каждый новый обладатель ядерного оружия представляет собой угрозу не только для ближайших соседей. "Конечно, все это выглядит как элемент шантажа", - полагает Калачёв.Украина за эти годы могла бы обеспечить себя и ракетами средней дальности, отметил он, но вопрос в том, как в этой ситуации будет вести себя Россия. "У нас перед глазами пример Ирана и Израиля: как только Иран задумывается о приобретении ядерного оружия, Израиль проводит весьма жесткие действия, и никто его остановить в этом не может", - считает политолог.По его мнению, Зеленский прекрасно понимает: работа Украины над ядерным оружием не останется без внимания России. "Тогда это будет реальный повод для нанесения превентивного удара по тем научным центрам, которые будут заниматься этими разработками. Что, собственно, чревато войной. Так что полагаю, заявления Зеленского о возможности выхода из Будапештского меморандума и возможности обретения Украиной статуса ядерной державы в большей степени риторические, но на Украине эти сюжеты, я думаю, эти заявления вызвали уйму восторгов в адрес президента Зеленского, и рейтинг его, наверняка, должен пойти вверх. А вот будут ли действия за словами, это вопрос. Я думаю, что скорее всего, нет", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220220/memorandum-1773918081.html

https://ria.ru/20220220/peskov-1773916315.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, иран, европа, владимир зеленский, петр порошенко