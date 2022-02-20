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В Госдуме усомнились в ядерном потенциале Украины
В Госдуме усомнились в ядерном потенциале Украины - РИА Новости, 20.02.2022
В Госдуме усомнились в ядерном потенциале Украины
Украина имела большой военно-промышленный потенциал до развала Советского Союза, сейчас предприятия не восстановить, остались технологии, но кооперации по... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:14
2022-02-20T15:14
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина имела большой военно-промышленный потенциал до развала Советского Союза, сейчас предприятия не восстановить, остались технологии, но кооперации по производству нет, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение"."Во времена Советского Союза на Украине был сосредоточен очень большой военно-промышленный потенциал. "Южмаш", большое количество заводов, которые через несколько лет перестали существовать. На сегодняшний день восстановить их не представляется никакой возможности", - заявил политик РИА Новости, комментируя высказывание лидера Украины.Парламентарий отметил, что ядерные технологии и кадры на Украине остались еще со времен Союза, но никакой кооперации по производству нет."Производство стратегического ядерного оружия подразумевает (и раньше подразумевало) большую кооперацию предприятий, и весь Советский Союз работал над созданием любой такой серьезной продукции... После развала Союза кооперация была полностью разрушена, что, конечно, повлияло не только на экономику России, но и всех стран СНГ", - добавил он.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/yadernoe-oruzhie-1773911846.html
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Мадина Моргоева
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космос - риа наука, владимир зеленский, сша, россия, ссср, снг
15:14 20.02.2022
 
В Госдуме усомнились в ядерном потенциале Украины

Депутат Госдумы Чепа о ядерном потенциале Украины: кооперации по ядерным технологиям нет

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина имела большой военно-промышленный потенциал до развала Советского Союза, сейчас предприятия не восстановить, остались технологии, но кооперации по производству нет, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Украинский военный осматривает ракету SS-19 перед ее демонтажем в рамках договора об уменьшении ядерного вооружения. Днепропетровск, Украина. 1999 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:42Сказано в эфире
"Попытка продать себя подороже". Политолог о "ядерной угрозе" Зеленского
"Во времена Советского Союза на Украине был сосредоточен очень большой военно-промышленный потенциал. "Южмаш", большое количество заводов, которые через несколько лет перестали существовать. На сегодняшний день восстановить их не представляется никакой возможности", - заявил политик РИА Новости, комментируя высказывание лидера Украины.
Парламентарий отметил, что ядерные технологии и кадры на Украине остались еще со времен Союза, но никакой кооперации по производству нет.
"Производство стратегического ядерного оружия подразумевает (и раньше подразумевало) большую кооперацию предприятий, и весь Советский Союз работал над созданием любой такой серьезной продукции... После развала Союза кооперация была полностью разрушена, что, конечно, повлияло не только на экономику России, но и всех стран СНГ", - добавил он.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Космос - РИА НаукаВладимир ЗеленскийСШАРоссияСССРСНГ
 
 
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