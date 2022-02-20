https://ria.ru/20220220/sneg-1774040510.html
Коммунальные службы Москвы продолжают вывозить снег из города
Коммунальные службы Москвы продолжают вывозить снег из города - РИА Новости, 21.02.2022
Коммунальные службы Москвы продолжают вывозить снег из города
Коммунальные службы Москвы продолжают вывозить снег из города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T12:30
2022-02-20T12:30
2022-02-21T12:32
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают вывозить снег из города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в воскресенье в городе температура до плюс 2, небольшие осадки, ветер до 15 метров в секунду."Повсеместно выполняется комплекс работ по ворошению и вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220120/sneg-1768334103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы, москва