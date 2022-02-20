https://ria.ru/20220220/siloviki-1773909990.html

ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР

ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР

Украинские силовики с начала суток в воскресенье 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:34

2022-02-20T14:34

2022-02-20T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики с начала суток в воскресенье 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сначала текущих суток украинские боевики уже 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов", — заявил Филипоненко журналистам.По его словам, при обстрелах украинские силовики использовали артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Филипоненко уточнил, что всего по территории республики было выпущено порядка 200 боеприпасовРанее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина