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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/siloviki-1773909990.html
ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР
ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР
Украинские силовики с начала суток в воскресенье 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:34
2022-02-20T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики с начала суток в воскресенье 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Сначала текущих суток украинские боевики уже 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов", — заявил Филипоненко журналистам.По его словам, при обстрелах украинские силовики использовали артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Филипоненко уточнил, что всего по территории республики было выпущено порядка 200 боеприпасовРанее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
14:34 20.02.2022 (обновлено: 15:48 20.02.2022)
 
ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики с начала суток в воскресенье 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Сначала текущих суток украинские боевики уже 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 14 населенных пунктов", — заявил Филипоненко журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина
По его словам, при обстрелах украинские силовики использовали артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Филипоненко уточнил, что всего по территории республики было выпущено порядка 200 боеприпасов
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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