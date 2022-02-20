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США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен
США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.02.2022
США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен
Ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:24
2022-02-20T19:24
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
сша
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это неприемлемо. Мы говорили об этом детально с союзниками и партнерами в выходные. Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, ответ будет и на это", - заявил Блинкен в интервью CBS.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, сша, энтони блинкен, россия
19:24 20.02.2022
 
США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это неприемлемо. Мы говорили об этом детально с союзниками и партнерами в выходные. Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, ответ будет и на это", - заявил Блинкен в интервью CBS.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаСШАЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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