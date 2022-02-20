https://ria.ru/20220220/reaktsiya-1773946719.html

США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен

США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.02.2022

США могут отреагировать на нынешнюю ситуацию на Украине, заявил Блинкен

Ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:24

2022-02-20T19:24

2022-02-20T19:24

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

сша

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это неприемлемо. Мы говорили об этом детально с союзниками и партнерами в выходные. Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, ответ будет и на это", - заявил Блинкен в интервью CBS.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

сша

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, сша, энтони блинкен, россия