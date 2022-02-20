01:55 20.02.2022 (обновлено: 02:14 20.02.2022)
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации"
Глава дипломатии ЕС Боррель назвал сдержанной реакцию Украины на "провокации"
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации".
"Мы (ЕС — ред.) приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", — сообщается в заявлении Борреля на официальном сайте ЕС.
Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. В четверг он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Опубликовано: Никита Стома