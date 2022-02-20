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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/reaktsiya-1773849395.html
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации"
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации" - РИА Новости, 20.02.2022
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации". РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T01:55
2022-02-20T02:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
игорь конашенков
россия
киев
москва
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации".Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. В четверг он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, игорь конашенков, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, нато, жозеп боррель, брюссель
01:55 20.02.2022 (обновлено: 02:14 20.02.2022)
 
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации"

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал сдержанной реакцию Украины на "провокации"

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "продолжающиеся провокации и усилия по дестабилизации".

"Мы (ЕС — ред.) приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", — сообщается в заявлении Борреля на официальном сайте ЕС.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
01:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. В четверг он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе.
Военнослужащие ВСУ во время учений в Черниговской области, Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
00:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины по шести направлениям
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковИгорь КонашенковРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныНАТОЖозеп БоррельБрюссель
 
 
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