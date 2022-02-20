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Американские разведчики не могут защищать страну из-за токсиков в коллективе

WSJ: американские разведчики пожаловались на токсичный коллектив - РИА Новости, 20.02.2022

Американские разведчики не могут защищать страну из-за токсиков в коллективе

Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:04

2022-02-20T11:04

2022-02-20T15:48

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в конгресс и сенат показания работников.Так, один из сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны в Риме тайно передавал начальству негативные сведения о работе своих коллег. Это создало враждебную обстановку в коллективе и подорвало усилия по сбору разведывательных данных.Один из офицеров ВМС рассказал, что на работе стало известно о его проблемах со здоровьем и это стали использовать против него. Он также пожаловался на отсутствие возможности проявить инициативу.В 2020 году в разведке Минобороны провели опрос, результаты которого показали, что примерно половина сотрудников подверглись запугиванию, домогательствам и издевательствам, а треть — сталкивались с расовой, гендерной и другими формами дискриминации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/ssha-1758015878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, министерство обороны сша