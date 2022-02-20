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Американские разведчики не могут защищать страну из-за токсиков в коллективе
WSJ: американские разведчики пожаловались на токсичный коллектив - РИА Новости, 20.02.2022
Американские разведчики не могут защищать страну из-за токсиков в коллективе
Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:04
2022-02-20T11:04
2022-02-20T15:48
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в конгресс и сенат показания работников.Так, один из сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны в Риме тайно передавал начальству негативные сведения о работе своих коллег. Это создало враждебную обстановку в коллективе и подорвало усилия по сбору разведывательных данных.Один из офицеров ВМС рассказал, что на работе стало известно о его проблемах со здоровьем и это стали использовать против него. Он также пожаловался на отсутствие возможности проявить инициативу.В 2020 году в разведке Минобороны провели опрос, результаты которого показали, что примерно половина сотрудников подверглись запугиванию, домогательствам и издевательствам, а треть — сталкивались с расовой, гендерной и другими формами дискриминации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша
11:04 20.02.2022 (обновлено: 15:48 20.02.2022)
WSJ: американские разведчики пожаловались на токсичный коллектив
WSJ: сотрудники Разведывательного управления Минобороны США пожаловались на издевательства
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal
со ссылкой на поступившие в конгресс и сенат показания работников.
"Токсичная обстановка в министерстве представляет угрозу национальной безопасности", — заявил ушедший в отставку подполковник ВВС США Райан Суизли, который занимался сбором свидетельских показаний.
Так, один из сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны в Риме тайно передавал начальству негативные сведения о работе своих коллег. Это создало враждебную обстановку в коллективе и подорвало усилия по сбору разведывательных данных.
Один из офицеров ВМС
рассказал, что на работе стало известно о его проблемах со здоровьем и это стали использовать против него. Он также пожаловался на отсутствие возможности проявить инициативу.
В 2020 году в разведке Минобороны провели опрос, результаты которого показали, что примерно половина сотрудников подверглись запугиванию, домогательствам и издевательствам, а треть — сталкивались с расовой, гендерной и другими формами дискриминации.
Опубликовано: Влада Икрамова