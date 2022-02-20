Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину
В посольстве Индии призвали сограждан покинуть Украину
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International AirportМеждународный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International Airport
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации.
Это уже второе обращение посольства Индии по этому вопросу, ранее посольство использовало более мягкие формулировки, рекомендуя "рассмотреть возможность временного отъезда".
Посольство также призвало использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Екатерина Зайцева