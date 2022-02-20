https://ria.ru/20220220/posolstvo-1773908535.html

Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину

Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину - РИА Новости, 20.02.2022

Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину

Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:29

2022-02-20T14:29

2022-02-20T14:29

украина

ситуация в днр и лнр

нато

индия

игорь конашенков

владимир путин

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации."Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину", - сообщило посольство.Это уже второе обращение посольства Индии по этому вопросу, ранее посольство использовало более мягкие формулировки, рекомендуя "рассмотреть возможность временного отъезда".Посольство также призвало использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html

https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, ситуация в днр и лнр, нато, индия, игорь конашенков, владимир путин, россия