Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/posolstvo-1773908535.html
Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину
Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину - РИА Новости, 20.02.2022
Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину
Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:29
2022-02-20T14:29
украина
ситуация в днр и лнр
нато
индия
игорь конашенков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/61/1551456107_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_2c64c28f229051131c123fb981653789.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации."Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину", - сообщило посольство.Это уже второе обращение посольства Индии по этому вопросу, ранее посольство использовало более мягкие формулировки, рекомендуя "рассмотреть возможность временного отъезда".Посольство также призвало использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773812329.html
https://ria.ru/20220220/ataka-1773851292.html
украина
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/61/1551456107_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_27e3b50b222d4d99a3d7c61b872e28ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация в днр и лнр, нато, индия, игорь конашенков, владимир путин, россия
14:29 20.02.2022
 
Посольство Индии призвало сограждан временно покинуть Украину

В посольстве Индии призвали сограждан покинуть Украину

CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International AirportМеждународный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International Airport
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Посольство Индии призвало своих граждан покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации.
"Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину", - сообщило посольство.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Украину
Это уже второе обращение посольства Индии по этому вопросу, ранее посольство использовало более мягкие формулировки, рекомендуя "рассмотреть возможность временного отъезда".
Посольство также призвало использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
02:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Белом доме заявили, что Россия может "атаковать" Украину в любой момент
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРНАТОИндияИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала