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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Боррель пригрозил России "последствиями" в случае "агрессии против Украины"
Боррель пригрозил России "последствиями" в случае "агрессии против Украины" - РИА Новости, 20.02.2022
Боррель пригрозил России "последствиями" в случае "агрессии против Украины"
"Агрессия против Украины" будет иметь для России масштабные последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:19
2022-02-20T06:28
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
москва
россия
нато
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. "Агрессия против Украины" будет иметь для России масштабные последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Боррель также отметил, что Евросоюз безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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игорь конашенков, владимир путин, москва, россия, нато, в мире, украина, жозеп боррель, брюссель
02:19 20.02.2022 (обновлено: 06:28 20.02.2022)
 
Боррель пригрозил России "последствиями" в случае "агрессии против Украины"

Глава дипломатии ЕС Боррель пригрозил России "последствиями" при "агрессии против Украины"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. "Агрессия против Украины" будет иметь для России масштабные последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами", — говорится в заявлении.

Боррель также отметил, что Евросоюз безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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01:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель назвал "сдержанной" реакцию Украины на "провокации"
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковВладимир ПутинМоскваРоссияНАТОВ миреУкраинаЖозеп БоррельБрюссель
 
 
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