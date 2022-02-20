https://ria.ru/20220220/pnevmoniya-1773937773.html

Из-за этого места в квартире может развиться пневмония

Врач предупредил о неожиданном факторе возникновения пневмонии - РИА Новости, 20.02.2022

Из-за этого места в квартире может развиться пневмония

Черная плесень в доме может привести к заболеваниям вроде бронхита или пневмонии, рассказал в беседе с ura.ru отоларинголог Владимир Зайцев. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:52

2022-02-20T17:52

2022-02-20T18:50

максим дьяков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Черная плесень в доме может привести к заболеваниям вроде бронхита или пневмонии, рассказал в беседе с ura.ru отоларинголог Владимир Зайцев."То, чего мы можем реально бояться и опасаться, — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет. Как только начинаете мыться, все это распаривается, и, если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться", — отметил специалист.По его словам, плесень особо вредит задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким.Доктор добавил, что в зимнее время вероятность заболеть выше, так как летом у помещений лучше естественная вентиляция из-за открытых окон.Ранее инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, что плесень особо опасна, если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию.

https://ria.ru/20220128/plesen-1770021268.html

россия

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

максим дьяков, здоровье - общество, россия