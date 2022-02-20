Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/pnevmoniya-1773937773.html
Из-за этого места в квартире может развиться пневмония
Врач предупредил о неожиданном факторе возникновения пневмонии - РИА Новости, 20.02.2022
Из-за этого места в квартире может развиться пневмония
Черная плесень в доме может привести к заболеваниям вроде бронхита или пневмонии, рассказал в беседе с ura.ru отоларинголог Владимир Зайцев. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:52
2022-02-20T18:50
максим дьяков
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764115907_0:146:3068:1872_1920x0_80_0_0_5f4d12a96c3eac1bc581834c01cecec7.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Черная плесень в доме может привести к заболеваниям вроде бронхита или пневмонии, рассказал в беседе с ura.ru отоларинголог Владимир Зайцев."То, чего мы можем реально бояться и опасаться, — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет. Как только начинаете мыться, все это распаривается, и, если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться", — отметил специалист.По его словам, плесень особо вредит задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким.Доктор добавил, что в зимнее время вероятность заболеть выше, так как летом у помещений лучше естественная вентиляция из-за открытых окон.Ранее инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, что плесень особо опасна, если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию.
https://ria.ru/20220128/plesen-1770021268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764115907_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_37912d6d0eb81f684424ff13625914a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим дьяков, здоровье - общество, россия
17:52 20.02.2022 (обновлено: 18:50 20.02.2022)
 
Врач предупредил о неожиданном факторе возникновения пневмонии

Врач Зайцев предупредил о возникновении пневмонии из-за плесени в ванной комнате

© Depositphotos / YossSabaletДевушка пьет горячий напиток
Девушка пьет горячий напиток - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Depositphotos / YossSabalet
Девушка пьет горячий напиток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Черная плесень в доме может привести к заболеваниям вроде бронхита или пневмонии, рассказал в беседе с ura.ru отоларинголог Владимир Зайцев.
"То, чего мы можем реально бояться и опасаться, — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет. Как только начинаете мыться, все это распаривается, и, если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться", — отметил специалист.
По его словам, плесень особо вредит задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким.
Доктор добавил, что в зимнее время вероятность заболеть выше, так как летом у помещений лучше естественная вентиляция из-за открытых окон.
Как избавиться от плесени - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 17:57
Как избавиться от плесени в квартире: лучшие способы, советы дезинфектора
Ранее инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, что плесень особо опасна, если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Максим ДьяковЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала