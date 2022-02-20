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Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель
Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель - РИА Новости, 20.02.2022
Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель
Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:03
2022-02-20T15:03
политика
дмитрий песков
владимир путин
ангела меркель
россия
германия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда - действительно позволяло им эмоционально разговаривать. Эмоциональность - она зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений. Каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, каждый из них. Но это не мешало им быть в доверительных отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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политика, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель, россия, германия
15:03 20.02.2022
 
Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель

Пресс-секретарь Песков: отношения Путина и Меркель позволяли им быть эмоциональными

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда - действительно позволяло им эмоционально разговаривать. Эмоциональность - она зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений. Каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, каждый из них. Но это не мешало им быть в доверительных отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
15:01
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАнгела МеркельРоссияГермания
 
 
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