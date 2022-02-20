Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель
Пресс-секретарь Песков: отношения Путина и Меркель позволяли им быть эмоциональными
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда - действительно позволяло им эмоционально разговаривать. Эмоциональность - она зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений. Каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, каждый из них. Но это не мешало им быть в доверительных отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Опубликовано: Екатерина Зайцева