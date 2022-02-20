https://ria.ru/20220220/peskov-1773914759.html

Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель

Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель - РИА Новости, 20.02.2022

Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель

Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:03

2022-02-20T15:03

2022-02-20T15:03

политика

дмитрий песков

владимир путин

ангела меркель

россия

германия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Доверительный характер отношений президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель позволял им разговаривать эмоционально, каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда - действительно позволяло им эмоционально разговаривать. Эмоциональность - она зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений. Каждый весьма жестко отстаивал интересы своей страны, каждый из них. Но это не мешало им быть в доверительных отношениях", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

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россия

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель, россия, германия