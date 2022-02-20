14:54 20.02.2022 (обновлено: 15:39 20.02.2022)
Песков рассказал, как любимая собака Путина напугала Меркель
Песков: ситуация с лабрадором Путина Кони, напугавшей Меркель, произошла "не со зла"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда лабрадор Владимира Путина по кличке Кони зашла на российско-германские переговоры, отметив при этом, что произошло это "не со зла" - в Кремле тогда просто не знали о неприязни канцлера ФРГ Ангелы Меркель к собакам.
В 2007 году в комнату, где проходили переговоры Путина и Меркель в Сочи, зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году. В 2016 году в интервью немецкому изданию Bild Путин сказал, что не знал, что Меркель боится собак, и добавил, что тогда извинился перед канцлером.
"То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам - тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", - прокомментировал эту историю Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Путина, в том числе в Сочи и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
Опубликовано: Ольга Филиппова