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https://ria.ru/20220220/peskov-1773913702.html
Песков рассказал, как любимая собака Путина напугала Меркель
Песков рассказал, как любимая собака Путина напугала Меркель - РИА Новости, 20.02.2022
Песков рассказал, как любимая собака Путина напугала Меркель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда лабрадор Владимира Путина по кличке Кони зашла на российско-германские переговоры,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:54
2022-02-20T15:39
в мире
дмитрий песков
германия
ангела меркель
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда лабрадор Владимира Путина по кличке Кони зашла на российско-германские переговоры, отметив при этом, что произошло это "не со зла" - в Кремле тогда просто не знали о неприязни канцлера ФРГ Ангелы Меркель к собакам.В 2007 году в комнату, где проходили переговоры Путина и Меркель в Сочи, зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году. В 2016 году в интервью немецкому изданию Bild Путин сказал, что не знал, что Меркель боится собак, и добавил, что тогда извинился перед канцлером."То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам - тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", - прокомментировал эту историю Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Путина, в том числе в Сочи и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
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Собака Путина испугала Меркель. Архивные кадры
Кремль опубликовал не только видео момента, когда собака Путина, лабрадор Кони, якобы испугала Меркель, но и его продолжение: "Думаю, собака вас не пугает? Добрая собака".
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в мире, дмитрий песков, германия, ангела меркель, владимир путин
14:54 20.02.2022 (обновлено: 15:39 20.02.2022)
 
Песков рассказал, как любимая собака Путина напугала Меркель

Песков: ситуация с лабрадором Путина Кони, напугавшей Меркель, произошла "не со зла"

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию, когда лабрадор Владимира Путина по кличке Кони зашла на российско-германские переговоры, отметив при этом, что произошло это "не со зла" - в Кремле тогда просто не знали о неприязни канцлера ФРГ Ангелы Меркель к собакам.
В 2007 году в комнату, где проходили переговоры Путина и Меркель в Сочи, зашла любимая собака российского президента и напугала Меркель. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году. В 2016 году в интервью немецкому изданию Bild Путин сказал, что не знал, что Меркель боится собак, и добавил, что тогда извинился перед канцлером.
"То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам - тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", - прокомментировал эту историю Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Путина, в том числе в Сочи и Ново-Огарево. Она свободно передвигалась по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухариками. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
15:03
Песков рассказал о характере отношений Путина и Меркель
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреДмитрий ПесковГерманияАнгела МеркельВладимир Путин
 
 
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