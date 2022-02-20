14:32 20.02.2022 (обновлено: 14:49 20.02.2022)
Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться
Московский Кремль
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные последствия.
"Да, вы знаете, есть разные теории. И я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически, безупречно выстроенное. Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и т.д. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша, да", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Крыша, значит. Где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, там России и так далее, не важно по какому поводу, то будут адские санкции. Значит, Россия станет изгоем и так далее и тому подобное. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения", - объяснил Песков.
Опубликовано: Екатерина Зайцева