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Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле
Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2022
Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:32
2022-02-20T14:49
дмитрий песков
владимир путин
политика
в мире
сша
россия
нато
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные последствия."Да, вы знаете, есть разные теории. И я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически, безупречно выстроенное. Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и т.д. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша, да", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью журналисту Павлу Зарубину."Крыша, значит. Где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, там России и так далее, не важно по какому поводу, то будут адские санкции. Значит, Россия станет изгоем и так далее и тому подобное. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения", - объяснил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, политика, в мире, сша, россия, нато
14:32 20.02.2022 (обновлено: 14:49 20.02.2022)
 
Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные последствия.
"Да, вы знаете, есть разные теории. И я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически, безупречно выстроенное. Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и т.д. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша, да", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Крыша, значит. Где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, там России и так далее, не важно по какому поводу, то будут адские санкции. Значит, Россия станет изгоем и так далее и тому подобное. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения", - объяснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков рассказал о реакции Путина на новости о датах "вторжения" на Украину
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаВ миреСШАРоссияНАТО
 
 
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