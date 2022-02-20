https://ria.ru/20220220/peskov-1773909551.html

Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле

Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2022

Объявление "даты вторжения России" может плохо кончиться, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:32

2022-02-20T14:32

2022-02-20T14:49

дмитрий песков

владимир путин

политика

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сша

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нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение по объявлению "даты вторжения России" на Украину может иметь пагубные последствия."Да, вы знаете, есть разные теории. И я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически, безупречно выстроенное. Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и т.д. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша, да", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью журналисту Павлу Зарубину."Крыша, значит. Где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, там России и так далее, не важно по какому поводу, то будут адские санкции. Значит, Россия станет изгоем и так далее и тому подобное. Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения", - объяснил Песков.

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773911372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, владимир путин, политика, в мире, сша, россия, нато