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Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом
Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом - РИА Новости, 20.02.2022
Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом
Президент Украины Зеленский блефует и пытается представить Украину как "мелкого ядерного злодея", чтобы выторговать у Запада дополнительные поставки вооружений, РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:42
2022-02-20T13:42
россия
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
ссср
сша
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Украины Зеленский блефует и пытается представить Украину как "мелкого ядерного злодея", чтобы выторговать у Запада дополнительные поставки вооружений, никаких возможностей разработать и производить ядерное оружие у страны нет, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По его словам, если они снова не состоятся или не дадут гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает."Я думаю, это блеф. Украина не располагает возможностями для создания ядерного оружия в виду своего бедственного положения. Поэтому все заявления Зеленского надо рассматривать через призму текущего кризиса вокруг ситуации на Украине", - сказал Коротченко.По его словам, Зеленский хочет сыграть роль "мелкого ядерного злодея" и выбить таким образом "дополнительные подачки и поставки". При этом эксперт напомнил, что Украина сегодня испытывает трудности даже с производством таких простых вооружений, как минометы, поэтому о каких-то перспективах создания там ядерного оружия говорить даже не приходится.Коротченко считает, что западные партнеры также не заинтересованы в появлении у Украины ядерного оружия.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html
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Екатерина Зайцева
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россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, ссср, сша
13:42 20.02.2022
 
Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом

Военный эксперт Коротченко: разговоры о создании ядерного оружия на Украине — блеф

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Украины Зеленский блефует и пытается представить Украину как "мелкого ядерного злодея", чтобы выторговать у Запада дополнительные поставки вооружений, никаких возможностей разработать и производить ядерное оружие у страны нет, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По его словам, если они снова не состоятся или не дадут гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
"Я думаю, это блеф. Украина не располагает возможностями для создания ядерного оружия в виду своего бедственного положения. Поэтому все заявления Зеленского надо рассматривать через призму текущего кризиса вокруг ситуации на Украине", - сказал Коротченко.
По его словам, Зеленский хочет сыграть роль "мелкого ядерного злодея" и выбить таким образом "дополнительные подачки и поставки". При этом эксперт напомнил, что Украина сегодня испытывает трудности даже с производством таких простых вооружений, как минометы, поэтому о каких-то перспективах создания там ядерного оружия говорить даже не приходится.
Коротченко считает, что западные партнеры также не заинтересованы в появлении у Украины ядерного оружия.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийСССРСША
 
 
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