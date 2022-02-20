https://ria.ru/20220220/oruzhie-1773903487.html

Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом

Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом - РИА Новости, 20.02.2022

Эксперт назвал разговоры о создании ядерного оружия на Украине блефом

Президент Украины Зеленский блефует и пытается представить Украину как "мелкого ядерного злодея", чтобы выторговать у Запада дополнительные поставки вооружений, РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T13:42

2022-02-20T13:42

2022-02-20T13:42

россия

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

ссср

сша

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Украины Зеленский блефует и пытается представить Украину как "мелкого ядерного злодея", чтобы выторговать у Запада дополнительные поставки вооружений, никаких возможностей разработать и производить ядерное оружие у страны нет, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По его словам, если они снова не состоятся или не дадут гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает."Я думаю, это блеф. Украина не располагает возможностями для создания ядерного оружия в виду своего бедственного положения. Поэтому все заявления Зеленского надо рассматривать через призму текущего кризиса вокруг ситуации на Украине", - сказал Коротченко.По его словам, Зеленский хочет сыграть роль "мелкого ядерного злодея" и выбить таким образом "дополнительные подачки и поставки". При этом эксперт напомнил, что Украина сегодня испытывает трудности даже с производством таких простых вооружений, как минометы, поэтому о каких-то перспективах создания там ядерного оружия говорить даже не приходится.Коротченко считает, что западные партнеры также не заинтересованы в появлении у Украины ядерного оружия.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html

https://ria.ru/20220220/ukraina-1773903174.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, ссср, сша