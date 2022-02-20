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Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР
Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР - РИА Новости, 20.02.2022
Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР
Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:26
2022-02-20T16:40
в мире
владимир путин
россия
великобритания
лиз трасс
нато
украина
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ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Mail."Он (Путин - ред.) очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", - сказала Трасс."Страны Балтии находятся в опасности... Западные Балканы тоже… Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы… Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?", - отметила глава британского МИД.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, россия, великобритания, лиз трасс, нато, украина
16:26 20.02.2022 (обновлено: 16:40 20.02.2022)
 
Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР

Трасс: после "вторжения" на Украину Россия может "напасть" на другие страны бывшего СССР

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Mail.
"Он (Путин - ред.) очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", - сказала Трасс.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"Страны Балтии находятся в опасности... Западные Балканы тоже… Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы… Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?", - отметила глава британского МИД.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреВладимир ПутинРоссияВеликобританияЛиз ТрассНАТОУкраина
 
 
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