https://ria.ru/20220220/napadenie-1773927137.html

Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР

Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР - РИА Новости, 20.02.2022

Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР

Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:26

2022-02-20T16:26

2022-02-20T16:40

в мире

владимир путин

россия

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лиз трасс

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ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Mail."Он (Путин - ред.) очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", - сказала Трасс."Страны Балтии находятся в опасности... Западные Балканы тоже… Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы… Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?", - отметила глава британского МИД.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, великобритания, лиз трасс, нато, украина