16:26 20.02.2022 (обновлено: 16:40 20.02.2022)
Трасс заявила, что Россия может "напасть" на страны бывшего СССР
Трасс: после "вторжения" на Украину Россия может "напасть" на другие страны бывшего СССР
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, "если ему позволят вторгнуться в Украину", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Mail.
"Он (Путин - ред.) очень ясно дал понять – его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше", - сказала Трасс.
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"Страны Балтии находятся в опасности... Западные Балканы тоже… Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы… Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?", - отметила глава британского МИД.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Опубликовано: Ольга Филиппова