https://ria.ru/20220220/mobilizatsiya-1773925624.html
В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:18
2022-02-20T16:18
2022-02-20T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
16:18 20.02.2022 (обновлено: 16:35 20.02.2022)
В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
Оператор сотовой связи ДНР рассылает абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации