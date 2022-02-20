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В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации

В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР рассылают абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации

Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:18

2022-02-20T16:18

2022-02-20T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики "Феникс" рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина