МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян
Чуприян: МЧС будет работать в Ростовской области столько, сколько потребуется
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян поехал в пункт временного размещения (ПВР), где размещены беженцы, посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детских домов.
"Мы будем ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал Чуприян журналистам, отвечая на вопрос, сколько еще времени ведомство будет работать в регионе.
Также он добавил, что МЧС реагирует практически на любые просьбы проживающих в пунктах временного размещения в Ростовской области беженцев из Донбасса.
"Они у нас проживают. Мы практически на любые просьбы реагируем, обеспечиваем полностью средствами связи, медицинскими условиями, работают психологи", - сказал Чуприян журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева