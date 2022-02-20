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МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян
МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян - РИА Новости, 20.02.2022
МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян
МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T12:54
2022-02-20T12:54
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
ростовская область
александр чуприян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
денис пушилин
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян поехал в пункт временного размещения (ПВР), где размещены беженцы, посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детских домов."Мы будем ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал Чуприян журналистам, отвечая на вопрос, сколько еще времени ведомство будет работать в регионе.Также он добавил, что МЧС реагирует практически на любые просьбы проживающих в пунктах временного размещения в Ростовской области беженцев из Донбасса."Они у нас проживают. Мы практически на любые просьбы реагируем, обеспечиваем полностью средствами связи, медицинскими условиями, работают психологи", - сказал Чуприян журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773895406.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, ростовская область, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), денис пушилин
12:54 20.02.2022
 
МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян

Чуприян: МЧС будет работать в Ростовской области столько, сколько потребуется

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате "Звезда" в Ростовской области
Читать ria.ru в
ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян поехал в пункт временного размещения (ПВР), где размещены беженцы, посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детских домов.
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР разъяснили порядок получения десяти тысяч рублей пособия для беженцев
"Мы будем ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал Чуприян журналистам, отвечая на вопрос, сколько еще времени ведомство будет работать в регионе.
Также он добавил, что МЧС реагирует практически на любые просьбы проживающих в пунктах временного размещения в Ростовской области беженцев из Донбасса.
"Они у нас проживают. Мы практически на любые просьбы реагируем, обеспечиваем полностью средствами связи, медицинскими условиями, работают психологи", - сказал Чуприян журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
12:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минюст организует мобильные бюро для помощи беженцам из Донбасса
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Денис Пушилин
 
 
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