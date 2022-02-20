https://ria.ru/20220220/mchs-1773897277.html

МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян

МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян - РИА Новости, 20.02.2022

МЧС будет работать в Ростовской области сколько потребуется, заявил Чуприян

МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:54

2022-02-20T12:54

2022-02-20T12:54

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

ростовская область

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773893008_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3fc2ded4d924a2baae4da7e09e9c5f24.jpg

ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. МЧС РФ будет работать в Ростовской области, где принимают беженцев с Донбасса, столько, сколько потребует оперативная обстановка, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян поехал в пункт временного размещения (ПВР), где размещены беженцы, посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детских домов."Мы будем ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал Чуприян журналистам, отвечая на вопрос, сколько еще времени ведомство будет работать в регионе.Также он добавил, что МЧС реагирует практически на любые просьбы проживающих в пунктах временного размещения в Ростовской области беженцев из Донбасса."Они у нас проживают. Мы практически на любые просьбы реагируем, обеспечиваем полностью средствами связи, медицинскими условиями, работают психологи", - сказал Чуприян журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://ria.ru/20220220/donbass-1773893541.html

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773895406.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, ростовская область, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), денис пушилин