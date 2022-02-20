Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773883302.html
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:04
2022-02-20T12:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c2714de139e3ec23c43f3d9c815fb33.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 15 062 человека. Рост показателя отмечается в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 170 699 (вчера было 179 147). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.Умерли за сутки 745 пациентов (днем ранее — 798), общее число летальных исходов достигло 345 500. Выписались после лечения 147 296 человек, всего выздоровели 12 365 238.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 16 599, в больницы попали 389 человек. В Красноярском крае заразились 6703 человека, госпитализированы 232. В Москве прибавилось 6388 инфицированных (вчера — 6874), лечиться в стационарах будут 699.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_ff4e7ded107f4cd55f56885d55926642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:04 20.02.2022 (обновлено: 12:22 20.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 170 699 случаев COVID-19, госпитализировали 10 372 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары направили 15 062 человека. Рост показателя отмечается в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 170 699 (вчера было 179 147). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
09:54Распространение коронавируса
Врач предупредил о редком, но опасном последствии COVID-19
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.
Умерли за сутки 745 пациентов (днем ранее — 798), общее число летальных исходов достигло 345 500. Выписались после лечения 147 296 человек, всего выздоровели 12 365 238.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 16 599, в больницы попали 389 человек. В Красноярском крае заразились 6703 человека, госпитализированы 232. В Москве прибавилось 6388 инфицированных (вчера — 6874), лечиться в стационарах будут 699.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала