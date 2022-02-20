https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773883302.html
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:04
2022-02-20T11:04
2022-02-20T12:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 15 062 человека. Рост показателя отмечается в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 170 699 (вчера было 179 147). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.Умерли за сутки 745 пациентов (днем ранее — 798), общее число летальных исходов достигло 345 500. Выписались после лечения 147 296 человек, всего выздоровели 12 365 238.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 16 599, в больницы попали 389 человек. В Красноярском крае заразились 6703 человека, госпитализированы 232. В Москве прибавилось 6388 инфицированных (вчера — 6874), лечиться в стационарах будут 699.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:04 20.02.2022 (обновлено: 12:22 20.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 170 699 случаев COVID-19, госпитализировали 10 372 человека
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба
.
"Количество госпитализаций <…> составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары направили 15 062 человека. Рост показателя отмечается в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19
составило 170 699 (вчера было 179 147). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.
Умерли за сутки 745 пациентов (днем ранее — 798), общее число летальных исходов достигло 345 500. Выписались после лечения 147 296 человек, всего выздоровели 12 365 238.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 16 599, в больницы попали 389 человек. В Красноярском крае заразились 6703 человека, госпитализированы 232. В Москве прибавилось 6388 инфицированных (вчера — 6874), лечиться в стационарах будут 699.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.