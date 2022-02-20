https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773883302.html

В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.02.2022

В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:04

2022-02-20T11:04

2022-02-20T12:22

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общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более десяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 10 372 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1 процента", — говорится в сообщении.Накануне в стационары направили 15 062 человека. Рост показателя отмечается в 13 регионах, снижение — в 71, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 170 699 (вчера было 179 147). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.Умерли за сутки 745 пациентов (днем ранее — 798), общее число летальных исходов достигло 345 500. Выписались после лечения 147 296 человек, всего выздоровели 12 365 238.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 16 599, в больницы попали 389 человек. В Красноярском крае заразились 6703 человека, госпитализированы 232. В Москве прибавилось 6388 инфицированных (вчера — 6874), лечиться в стационарах будут 699.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 418 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество