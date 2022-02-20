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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/kiev-1773907888.html
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума - РИА Новости, 20.02.2022
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума
Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:24
2022-02-20T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
ссср
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Выход из Будапештского меморандума потребует от Украины значительных финансовых компенсаций, которые внесла Россия. Экономика Украины, конечно, ни в коем случае не сможет это выдержать", - подчеркнул он.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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сша, россия, ссср, ситуация в днр и лнр, украина
14:24 20.02.2022
 
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума

Депутат ГД Чепа: экономика Украины не выдержит выхода страны из Будапештского меморандума

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Выход из Будапештского меморандума потребует от Украины значительных финансовых компенсаций, которые внесла Россия. Экономика Украины, конечно, ни в коем случае не сможет это выдержать", - подчеркнул он.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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