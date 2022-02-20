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В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума - РИА Новости, 20.02.2022
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума
Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:24
2022-02-20T14:24
2022-02-20T14:24
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа."Выход из Будапештского меморандума потребует от Украины значительных финансовых компенсаций, которые внесла Россия. Экономика Украины, конечно, ни в коем случае не сможет это выдержать", - подчеркнул он.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, ссср, ситуация в днр и лнр, украина
В Госдуме предрекли Киеву крах при выходе из Будапештского меморандума
Депутат ГД Чепа: экономика Украины не выдержит выхода страны из Будапештского меморандума