https://ria.ru/20220220/infrastruktura-1773852157.html

МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР

МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T02:55

2022-02-20T02:55

2022-02-20T07:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре, говорится на официальном сайте организации.По данным организации, как минимум две крупные насосные станции в самопровозглашенной ДНР вышли из строя. Также отмечается, что на ремонт потребуется время.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики приступили к эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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