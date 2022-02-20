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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/infrastruktura-1773852157.html
МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР
МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022
МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР
Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T02:55
2022-02-20T07:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре, говорится на официальном сайте организации.По данным организации, как минимум две крупные насосные станции в самопровозглашенной ДНР вышли из строя. Также отмечается, что на ремонт потребуется время.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики приступили к эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, москва, международный комитет красного креста (мккк), флоранс жиллетт
02:55 20.02.2022 (обновлено: 07:28 20.02.2022)
 
МККК обеспокоился из-за вывода из строя двух насосных станций в ДНР

Глава МККК на Украине Жиллетт призвала не вредить инфраструктуре на востоке страны

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины проявить осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре, говорится на официальном сайте организации.

"Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций нужно постоянно соблюдать осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению... и гражданским объектам. МККК призывает все стороны не наносить ущерба инфраструктуре, которая необходима для выживания населения", — сказала глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт.

По данным организации, как минимум две крупные насосные станции в самопровозглашенной ДНР вышли из строя. Также отмечается, что на ремонт потребуется время.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики приступили к эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины продолжается уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации Организации объединенных наций, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, накачивающие Украину вооружениями и посылающие туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки военных средств, так как это может спровоцировать Киев на авантюры.
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМоскваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Флоранс Жиллетт
 
 
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