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Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.

2022-02-20T13:35

2022-02-20T13:35

2022-02-20T13:35

видео

гуманитарная помощь

краснодар

беженцы

донбасс

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Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

краснодар

донбасс

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса. Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. 2022-02-20T13:35 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, гуманитарная помощь, краснодар, беженцы, донбасс, видео