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Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.
2022-02-20T13:35
2022-02-20T13:35
видео
гуманитарная помощь
краснодар
беженцы
донбасс
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Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Ольга Кожухова
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353
60
353
60
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса. Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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60
видео, гуманитарная помощь, краснодар, беженцы, донбасс, видео
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.
2022-02-20T13:35
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PT1M33S
13:35 20.02.2022
 

Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Читать ria.ru в
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.
Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Ольга Кожухова
 
ВидеоГуманитарная помощьКраснодарБеженцыДонбасс
 
 
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