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Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.
2022-02-20T13:35
2022-02-20T13:35
2022-02-20T13:35
видео
гуманитарная помощь
краснодар
беженцы
донбасс
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Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса. Продукты, средства гигиены и первой необходимости прошли сортировку для дальнейшей передачи беженцам. Ранее руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
2022-02-20T13:35
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, гуманитарная помощь, краснодар, беженцы, донбасс, видео
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.
2022-02-20T13:35
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PT1M33S
Краснодарцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Жители Краснодарского края приняли участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных на территорию Ростовской области жителей Донбасса.