14:41 20.02.2022 (обновлено: 15:50 20.02.2022)
Рябков назвал ответы Запада на предложения России по гарантиям отписками
Замглавы МИД Рябков назвал ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям отписками
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "отписками" ответ Запада на предложения РФ по пониманию неделимости безопасности и заявил, что страны НАТО демонстративно уходят от разговора по этой теме в рамках диалога по гарантиям безопасности.
"Я бы эти бумаги назвал отписками. Это - пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом", - заявил Рябков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". Как отметил Лавров, Москва все-таки намерена "вежливо, но настойчиво, просить от наших западных коллег, чтобы каждый из них ответили в национальном качестве".
Опубликовано: Ольга Филиппова