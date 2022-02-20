https://ria.ru/20220220/garantii-1773911273.html

Рябков назвал ответы Запада на предложения России по гарантиям отписками

Рябков назвал ответы Запада на предложения России по гарантиям отписками - РИА Новости, 20.02.2022

Рябков назвал ответы Запада на предложения России по гарантиям отписками

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "отписками" ответ Запада на предложения РФ по пониманию неделимости безопасности и заявил, что страны НАТО демонстративно... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:41

2022-02-20T14:41

2022-02-20T15:50

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сергей рябков

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "отписками" ответ Запада на предложения РФ по пониманию неделимости безопасности и заявил, что страны НАТО демонстративно уходят от разговора по этой теме в рамках диалога по гарантиям безопасности."Я бы эти бумаги назвал отписками. Это - пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом", - заявил Рябков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что ранее в рамках дискуссии по гарантиям безопасности Москва направила письма партнерам по ОБСЕ, чтобы получить ответ, как они воспринимают понятие "неделимой безопасности"."В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это - уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО", - отметил Рябков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. 14 февраля Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание: в Москве получили "две маленькие бумажки - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". Как отметил Лавров, Москва все-таки намерена "вежливо, но настойчиво, просить от наших западных коллег, чтобы каждый из них ответили в национальном качестве".

https://ria.ru/20220219/garantii-1773813366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, нато, сша, восточная европа, россия, сергей рябков