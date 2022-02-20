https://ria.ru/20220220/finlyandiya-1773938453.html

Президент Финляндии не увидел причин пересмотреть политику неучастия в НАТО

Президент Финляндии не увидел причин пересмотреть политику неучастия в НАТО - РИА Новости, 20.02.2022

Президент Финляндии не увидел причин пересмотреть политику неучастия в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссия об этом идет. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:59

2022-02-20T17:59

2022-02-20T18:39

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссия об этом идет."Пока я не вижу каких-либо причин для каких-либо драматических, неожиданных перемен. Все это необходимо тщательно продумать", - сказал он в интервью CNN.Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что ситуация в балтийском регионе мирная, и он не видит оснований опасаться вторжения российских танков."Мы не боимся. Совсем нет. На самом деле ситуация на финской границе и во всем регионе Балтийского моря сейчас довольно мирная. Мы не боимся того, что российские танки неожиданно перейдут финскую границу", - сказал он в интервью телекомпании CNN.В отношении развития ситуации вокруг Украины Нийнисте обрисовал три возможных сценария - от дипломатического урегулирования восточноукраинской проблемы до полномасштабной войны. Наиболее вероятным он назвал промежуточный вариант - постоянного наращивания напряженности."То, что я описал как "два шага вперед, один назад", - сказал финский президент.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, финляндия, нато