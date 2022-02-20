https://ria.ru/20220220/finlyandiya-1773936705.html
Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной
Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной - РИА Новости, 20.02.2022
Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной
Ситуация с международной безопасностью сейчас "холоднее", чем была в эпоху холодной войны, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:46
2022-02-20T17:46
2022-02-20T17:47
в мире
сша
финляндия
саули ниинисте
холодная война (1946-1991)
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Ситуация с международной безопасностью сейчас "холоднее", чем была в эпоху холодной войны, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте."Я думаю, что на самом деле мы в ситуации "холоднее", чем в традиционной холодной войне, потому что тогда у нас были хоть какие-то договоренности между США и Советским Союзом, ограничивающие оружие и так далее ", - сказал Ниинисте в интервью CNN.
https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773935766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, саули ниинисте, холодная война (1946-1991)
17:46 20.02.2022 (обновлено: 17:47 20.02.2022)
Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной
Президент Финляндии: ситуация в мире сейчас "холоднее", чем была во время холодной войны