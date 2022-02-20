https://ria.ru/20220220/finlyandiya-1773936705.html

Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной

Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной - РИА Новости, 20.02.2022

Президент Финляндии сравнил ситуацию в мире с холодной войной

Ситуация с международной безопасностью сейчас "холоднее", чем была в эпоху холодной войны, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:46

2022-02-20T17:46

2022-02-20T17:47

в мире

сша

финляндия

саули ниинисте

холодная война (1946-1991)

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Ситуация с международной безопасностью сейчас "холоднее", чем была в эпоху холодной войны, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте."Я думаю, что на самом деле мы в ситуации "холоднее", чем в традиционной холодной войне, потому что тогда у нас были хоть какие-то договоренности между США и Советским Союзом, ограничивающие оружие и так далее ", - сказал Ниинисте в интервью CNN.

https://ria.ru/20220220/bezopasnost-1773935766.html

сша

финляндия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, финляндия, саули ниинисте, холодная война (1946-1991)